Мужчина отрезал отцу пенис и ранил 3 полицейских при задержании

Мужчина ранил трех полицейских во время задержания за совершение преступления в поселке Доманивка Николаевской области.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "21 января 36-летний мужчина, который нанес ножевые ранения своему отцу (отрезал нос, губы и половой орган), начал стрелять в сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия. В результате ранения получили трое стражей порядка".

Детали: Злоумышленник ранил отца во время конфликта 20 января. Раненый пенсионер смог дойти до дома своей сестры и попросить о помощи. Женщина вызвала скорую и полицию.

55-летнего пострадавшего госпитализировали. А в дом его сына 21 января для проведения следственных действий прибыли правоохранители.

Сообщается, что во время обыска преступник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, открыл стрельбу по полицейским, ранив трех.

Вечером 21 января бойцы спецподразделения КОРД штурмом взяли дом вооруженного мужчины и задержали его. Злоумышленник был одет в бронежилет.

В его доме были растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем.

Также у мужчины обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны, взрывчатые устройства.

Все это изъяли для проведения экспертизы и установления происхождения предметов.

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Полицейских госпитализированы, их жизни ничего на угрожает.