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Рекордна кількість киян одужала від коронавірусу за добу

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:27
Рекордна кількість киян одужала від коронавірусу за добу
Ельдар Сарахман, УП

У столиці минулої доби коронавірус діагностували у 507 хворих, померли 14 пацієнтів, водночас одужали 2854 людини.

Джерело: мер Києва під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 507 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 2260 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 125 342.

Одужали за добу в Києві – увага – 2854 людини! Це найбільша кількість за період пандемії. Усього коронавірус подолали 55 тисяч мешканців столиці".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 282 жінки віком від 18 до 88 років і 3 дівчинки від 14 до 17 років. А також 216 чоловіків віком від 18 до 91 року й 6 хлопчиків від 11 до 16 років.

Занедужали, зокрема, 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 98, у Дніпровському – 72, та в Святошинському районі – 71 випадок.

 

За словами Кличка, у стаціонарах медзакладів столиці наразі лікується 1161 хворий на коронавірус. Із них 4 дитини. 818 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 956 людей. Під апаратами ШВЛ – 17 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 29 відсотків.

Нагадаємо: З 8 січня в Україні тривають жорсткі карантинні обмеження, запроваджені урядом для стримання захворюваності на COVID-19 (термін дії – до 24 січня включно –ред.). Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 22 січня заявив, що вважає доволі успішним результат жорсткого карантину, адже кількість нових хворих і кількість госпіталізованих знизилася, а свята не дали різкого спалаху коронавірусної хвороби. 

Читайте також: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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