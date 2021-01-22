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Рекордное число киевлян выздоровело от коронавируса за сутки

Пятница, 22 января 2021, 11:27
Рекордное число киевлян выздоровело от коронавируса за сутки
Эльдар Сарахман, УП

В столице за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 507 больных, умерли 14 пациентов, в то же время выздоровели 2854 человека.

Источник: мэр Киева во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 507 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2260 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 125 342.

Выздоровели за сутки в Киеве - внимание - 2854 человека! Это самое большое количество за период пандемии. Всего коронавирус преодолели 55 000 жителей столицы".

Детали: Среди заболевших: 282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет и 3 девочки от 14 до 17 лет. А также 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года и 6 мальчиков от 11 до 16 лет.

Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 98, в Днепровском - 72, и в Святошинском районе - 71 случай.

 

По словам Кличко, в стационарах медучреждений столицы на даный момент лечится 1161 больной коронавирусом. Из них 4 ребенка. 818 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ - 17 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 29 процентов.

Напомним: С 8 января в Украине продолжаются жесткие карантинные ограничения, введенные правительством для сдерживания заболеваемости COVID-19 (срок действия - до 24 января включительно -ред.). Министр здравоохранения Максим Степанов 22 января заявил, что считает довольно успешным результат жесткого карантина, ведь количество новых больных и количество госпитализированных снизилось, а праздники не дали резкой вспышки коронавирусной болезни.

Читайте также: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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