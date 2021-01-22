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Медики розповіли про стан постраждалих в пожежі у Харкові

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:48
Медики розповіли про стан постраждалих в пожежі у Харкові

Четверо постраждалих в пожежі в будинку для літніх людей у Харкові перебувають в задовільному стані, ще один – у стабільно тяжкому.

Джерело: Укрінформ, пресслужба Харківської міськради з посиланням на медзаклади

Деталі: Один постраждалий знаходиться в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

У міськраді відзначили, що йдеться про "чоловіка після інсульту, він погано ходить, отримав 20% опіків тіла".

Наразі його стан стабільно важкий, але чоловік в притомному стані, спілкується з лікарями.

Ще один постраждалий, що був доставлений в токсикологічне відділення 2-ої лікарні, у п’ятницю буде переведений у хоспіс.

Повідомляється, що загрозу отруєння газом зняли і вжили всіх заходів. Наразі триває оформлення документів для переведення в інший заклад.

Стан ще трьох врятованих, яких з пожежі направили в хоспіс 17-ої міської лікарні, медики назвали задовільним. У міськраді запевнили, що людей забезпечили всім необхідним.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаХарків
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