Медики розповіли про стан постраждалих в пожежі у Харкові
Четверо постраждалих в пожежі в будинку для літніх людей у Харкові перебувають в задовільному стані, ще один – у стабільно тяжкому.
Джерело: Укрінформ, пресслужба Харківської міськради з посиланням на медзаклади
Деталі: Один постраждалий знаходиться в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.
У міськраді відзначили, що йдеться про "чоловіка після інсульту, він погано ходить, отримав 20% опіків тіла".
Наразі його стан стабільно важкий, але чоловік в притомному стані, спілкується з лікарями.
Ще один постраждалий, що був доставлений в токсикологічне відділення 2-ої лікарні, у п’ятницю буде переведений у хоспіс.
Повідомляється, що загрозу отруєння газом зняли і вжили всіх заходів. Наразі триває оформлення документів для переведення в інший заклад.
Стан ще трьох врятованих, яких з пожежі направили в хоспіс 17-ої міської лікарні, медики назвали задовільним. У міськраді запевнили, що людей забезпечили всім необхідним.