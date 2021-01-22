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Медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в Харькове

Пятница, 22 января 2021, 11:48
Медики рассказали о состоянии пострадавших в пожаре в Харькове

Четверо пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в стабильно тяжелом.

Источник: Укринформ, пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на медучреждения

Детали: Один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

В горсовете отметили, что речь идет о "мужчине после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела".

Сейчас его состояние стабильно тяжелое, но мужчина в сознании, общается с врачами.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение второй больницы, в пятницу будет переведен в хоспис.

Сообщается, что угрозу отравления газом снялу и приняли все меры. Сейчас идет оформление документов для перевода в другое заведение.

Состояние еще трех спасенных, которых с пожара направили в хоспис 17-й городской больницы, медики назвали удовлетворительным. В горсовете заверили, что людей обеспечили всем необходимым.

Темы: пожарХарьков
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