Вихідні будуть теплими, але дощовими

У суботу, 23 січня, в більшості областей України буде без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вночі пройде невеликий дощ з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, в центральних і східних областях місцями туман. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, в західних і південних областях 7-12°.

У Києві в суботу без опадів. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 9 градусів тепла в 1899 році, а найнижча - на позначці 26,0 градусів морозу в 1942 році.

У неділю, 24 січня, вночі по всій Україні, крім Закарпаття, без істотних опадів, а вдень майже по всій Україні, крім сходу, пройде невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Карпатах очікується значне дощ і мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.