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Выходные будут теплыми, но дождливыми

Пятница, 22 января 2021, 12:13
Выходные будут теплыми, но дождливыми

В субботу, 23 января, в большинстве областей Украины будет без осадков, лишь в Карпатах и ​​на Закарпатье ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в центральных и восточных областях местами туман. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, в западных и южных областях 7-12°.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 января самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 9 градусов тепла в 1899 году, а самая низкая - на отметке 26,0 градусов мороза в 1942 году.

 

В воскресенье, 24 января, ночью по всей Украине, кроме Закарпатья, без существенных осадков, а днем ​​почти по всей Украине, кроме востока, пройдет небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8° тепла.

В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью 2-4° тепла, днем ​​5-7°.

 

Темы: погодаУкраина
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