З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 мільйонів

Співробітника Національного інституту раку підозрюють у розкраданні медичного приладдя на суму понад 10 мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, Національна поліція

Деталі: Слідство стверджує, що підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення.

Вказується, що Інституту завдано збитків суму понад 10 мільйонів гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.