Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 мільйонів

П'ятниця, 22 січня 2021, 13:47

Співробітника Національного інституту раку підозрюють у розкраданні медичного приладдя на суму понад 10 мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, Національна поліція

Деталі: Слідство стверджує, що підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення.

Вказується, що Інституту завдано збитків суму понад 10 мільйонів гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: кримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ центрі Мінська чоловік підпалив себе

Заарештували речницю Навального

В Україні 23 січня буде день жалоби

фотоЧиновник ОДА вимагав відкат за виділення "ковідних" коштів лікарні на кисень

фотоУ підземному переході в центрі Києва впала стеля

"Вдалося збити хвилю і є стабілізація" – Степанов про жорсткий карантин

Усі новини...
кримінал
У Парижі жорстоко побили українського підлітка, дипломати звернулись у прокуратуру
Загибель працівника адміністрації Порошенка: нападник отримав 8 років тюрми
Нацкомісія з цінних паперів виявила понад 40 шахрайських схем
Останні новини
14:22
Заступник Авакова розкрив деталі пожежі і пояснив Зеленському, чому не врятували пенсіонерів
14:15
На "коронавірусні" доплати медикам використали лише 65% запланованих коштів
14:15
У Харкові почали перевіряти будинки для літніх: уже 2 з порушеннями
14:07
Україна оновила список "червоних" і "зелених" країн
14:05
Борги "Донецької залізниці": Сбербанк хоче стягнути з УЗ понад 60 млн доларів
14:01
Пєсков каже, що палацом під Геленджиком Путін навіть не користується
13:47
З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 мільйонів
13:43
Байден прибрав з кабінету кнопку, якою Трамп викликав офіціанта з колою
13:40
фотоСтало відомо ім'я морпіха, убитого снайпером на Донбасі
13:30
Глава Євроради заявив Путіну, що скличе дебати про відносини з РФ через Навального
Усі новини...