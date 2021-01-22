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Из института рака украли инструментов для операций на 10 миллионов гривен

Пятница, 22 января 2021, 12:47
Из института рака украли инструментов для операций на 10 миллионов гривен

Сотрудник Национального института рака подозревают в хищении медицинских принадлежностей на сумму свыше 10 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция

Детали: Следствие утверждает, что подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, на протяжении 2019-2020 годов неоднократно совершал их присвоения.

Указывается, что Институту нанесен ущерб сумму более 10 миллионов гривен.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Украинская правда
Темы: криминал
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