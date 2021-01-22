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Україна оновила список "червоних" і "зелених" країн

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:07

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон із урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: У "червоному" списку опинилися 68 країн, серед яких Чорногорія, США, Грузія, Словаччина, Польща, Білорусь, Румунія, Росія, Угорщина, Чехія.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома".

Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

До "зеленої" зони входять більше 120 країн, зокрема, Туреччина, Молдова, Болгарія, Мальдіви, Греція, Єгипет.

 
 
 
 
 

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Українська правда
Теми: УкраїнаМОЗкоронавірусCovid-2019


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