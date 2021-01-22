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Украина обновила список "красных" и "зеленых" стран

Пятница, 22 января 2021, 14:07

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Источник: пресс-служба Минздрава

Детали: В "красном" списке оказались 68 стран, среди которых Черногория, США, Грузия, Словакия, Польша, Беларусь, Румыния, Россия, Венгрия, Чехия.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома".

Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону входят более 120 стран, в частности, Турция, Молдова, Болгария, Мальдивы, Греция, Египет.

 
 
 
 
 

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Украинская правда
Темы: УкраинаМинздравкоронавирусCovid-2019


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