Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина обновила список "красных" и "зеленых" стран

Пятница, 22 января 2021, 13:07
Украина обновила список красных и зеленых стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Источник: пресс-служба Минздрава

Детали: В "красном" списке оказались 68 стран, среди которых Черногория, США, Грузия, Словакия, Польша, Беларусь, Румыния, Россия, Венгрия, Чехия.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома".

Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону входят более 120 стран, в частности, Турция, Молдова, Болгария, Мальдивы, Греция, Египет.

 
 
 
 
 

Читайте также: Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине

Новая угроза или паника без содержания: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаМинздравкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Украина
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Глава НБУ заявил о рекорде: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов
Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: