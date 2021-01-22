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Частину України знову замете снігом – місцями до 20 см

П'ятниця, 22 січня 2021, 15:07
Фото slovoidilo.uа

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов 24-25 січня – заметілі і сильний вітер.

Джерело: Укргідромкетцентр у Facebook

Дослівно: "24-25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, а в західних областях також і до порушення руху транспорту.

Українська правда
Теми: погода


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