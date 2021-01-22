Частину України знову замете снігом – місцями до 20 см

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов 24-25 січня – заметілі і сильний вітер.

Джерело: Укргідромкетцентр у Facebook

Дослівно: "24-25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг, 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях – 10-20 см.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, а в західних областях також і до порушення руху транспорту.