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Часть Украины снова засыплет снегом – местами до 20 см

Пятница, 22 января 2021, 14:07
Часть Украины снова засыплет снегом – местами до 20 см
Фото slovoidilo.uа

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий 24-25 января – метелях и сильном ветре.

Источник: Укргидромкетцентр в Facebook

Дословно: "24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях – 10-20 см.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, а в западных областях также и к нарушению движения транспорта.

Украинская правда

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Темы: погода
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