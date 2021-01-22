Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у Карпатах

У Карпатах через відлигу і дощ після великої кількості опадів снігу очікують сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook

Дослівно: "В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги".

Деталі: За прогнозами УкрГідрометцентру, через відлигу та випадіння дощу на сніговий покрив 22-23 січня у високогір’ї Закарпатської області та 23-24 січня у горах Iвано-Франкiвської області очікують значну сніголавинну небезпеку 3 рівня.