Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у Карпатах
П'ятниця, 22 січня 2021, 15:28
У Карпатах через відлигу і дощ після великої кількості опадів снігу очікують сніголавинну небезпеку 3 рівня.
Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook
Дослівно: "В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги".
Деталі: За прогнозами УкрГідрометцентру, через відлигу та випадіння дощу на сніговий покрив 22-23 січня у високогір’ї Закарпатської області та 23-24 січня у горах Iвано-Франкiвської області очікують значну сніголавинну небезпеку 3 рівня.
Українська правда