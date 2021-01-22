Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у Карпатах

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:28
Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у Карпатах

У Карпатах через відлигу і дощ після великої кількості опадів снігу очікують сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook

Дослівно: "В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги".

Деталі: За прогнозами УкрГідрометцентру, через відлигу та випадіння дощу на сніговий покрив 22-23 січня у високогір’ї Закарпатської області та 23-24 січня у горах Iвано-Франкiвської області очікують значну сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КарпатипогодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Карпати
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Одного з чотирьох українців, які заблукали в горах у Румунії, знайшли мертвим
Останні новини
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
Усі новини...
Реклама: