Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у Карпатах

П'ятниця, 22 січня 2021, 15:28

У Карпатах через відлигу і дощ після великої кількості опадів снігу очікують сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook

Дослівно: "В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги".

Деталі: За прогнозами УкрГідрометцентру, через відлигу та випадіння дощу на сніговий покрив 22-23 січня у високогір’ї Закарпатської області та 23-24 січня у горах Iвано-Франкiвської області очікують значну сніголавинну небезпеку 3 рівня.

Українська правда
Теми: КарпатипогодаДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заступник Авакова розкрив деталі пожежі і пояснив, чому не врятували пенсіонерів

фотоПєсков каже, що палацом під Геленджиком Путін навіть не користується

фото, відеоУ центрі Мінська чоловік підпалив себе

Заарештували речницю Навального

В Україні 23 січня буде день жалоби

фотоЧиновник ОДА вимагав відкат за виділення "ковідних" коштів лікарні на кисень

Усі новини...
Карпати
У Карпатах понад 5 годин шукали зниклого туриста
У Карпатах і на Закарпатті очікується погіршення погоди
Заблукалого в Карпатах туриста доставили до лікарні
Останні новини
15:55
В Україні не зареєстрували жодної смерті від грипу з вересня 2020 року – ЦГЗ
15:52
Переговори "нормандської четвірки" перенесли через трагедію в Харкові
15:44
Дружина Дубневича, який під слідством, хоче стягнути у нього половину майна
15:43
Україна посідає 120 місце з розвитку фінансового ринку – голова Нацкомісії з цінних паперів
15:28
Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у Карпатах
15:17
В уряді розраховують на підвищення кредитних рейтингів України
15:15
Генсек НАТО закликав Росію продовжити ядерний договір з США
15:08
УАФ оштрафувала Суркіса за інтерв'ю
15:07
За рік Нацбанку повернули 2 мільярди з рефінансу неплатоспроможних банків
15:07
Частину України знову замете снігом – місцями до 20 см
Усі новини...