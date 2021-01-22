Спасатели предупреждают об опасности лавин в Карпатах
Пятница, 22 января 2021, 14:28
В Карпатах из-за оттепели и дождя после большого количества осадков снега ожидают снеголавинные опасность 3 уровня.
Источник: Пресс-служба ДСНС в Facebook
Дословно: "В горах существует угроза оползней снега на дороги".
Детали: По прогнозам Укргидрометцентра, из-за оттепели и выпадения дождя снежный покров 22-23 января в высокогорье Закарпатской области и 23-24 января в горах Ивано-Франковской области ожидают значительное снеголавинные опасность 3 уровня.
Украинская правда