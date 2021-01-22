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Спасатели предупреждают об опасности лавин в Карпатах

Пятница, 22 января 2021, 15:28

В Карпатах из-за оттепели и дождь после большого количества осадков снега ожидают снеголавинные опасность 3 уровня.

Источник: Пресс-служба ДСНС в Facebook

Дословно: "В горах существует угроза оползней снега на дороги".

Детали: По прогнозам Укргидрометцентра, из-за оттепели и выпадения дождя снежный покров 22-23 января в высокогорье Закарпатской области и 23-24 января в горах Ивано-Франковской области ожидают значительное снеголавинные опасность 3 уровня.

Украинская правда


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