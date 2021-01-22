Організатори незаконного "референдуму" на Луганщині відбулися умовним терміном

На Луганщині двох організаторів незаконного "референдуму" засудили до 5 ув’язнення з іспитовим терміном 1 рік.

Джерело: Державна прикордонна служба з посиланням на рішення суду

Дослівно: "20 січня 2021 року районним судом Луганської області… вищевказаних прихильників "псевдодержави" визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном 1 рік".

Деталі: Повідомляється, що двох людей, які у 2014 році активно долучилися до організації та проведення так званого "референдуму" щодо відокремлення Луганської області від України викрили наприкінці 2020 року.

Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці підтвердили їхню участь в антидержавницькій злочинній діяльності.