Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Організатори незаконного "референдуму" на Луганщині відбулися умовним терміном

П'ятниця, 22 січня 2021, 16:12
Фото sos.pravda.com.ua

На Луганщині двох організаторів незаконного "референдуму" засудили до 5 ув’язнення з іспитовим терміном 1 рік.

Джерело: Державна прикордонна служба з посиланням на рішення суду

Дослівно: "20 січня 2021 року районним судом Луганської області… вищевказаних прихильників "псевдодержави" визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном 1 рік".

Деталі: Повідомляється, що двох людей, які у 2014 році активно долучилися до організації та проведення так званого "референдуму" щодо відокремлення Луганської області від України викрили наприкінці 2020 року.

Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці підтвердили їхню участь в антидержавницькій злочинній діяльності.

Українська правда
Теми: Луганська областьсудокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дружина Дубневича, який під слідством, хоче стягнути з нього половину майна

УАФ оштрафувала Суркіса за інтерв'ю

Заступник Авакова розкрив деталі пожежі і пояснив, чому не врятували пенсіонерів

фотоПєсков каже, що палацом під Геленджиком Путін навіть не користується

фото, відеоУ центрі Мінська чоловік підпалив себе

Заарештували речницю Навального

Усі новини...
Луганська область
Чиновнику дали 10 років в’язниці за хабар у пів мільйона
СБУ оголосила в розшук ватажка бойовиків, який захоплював управління на Луганщині
Обвал шахти на Луганщині: знайшли тіло гірника
Останні новини
17:29
ЗМІ знайшли ще одне підтвердження, що палац Путіна – дійсно його
17:20
відеоНардепи жалілися на дії прикордонників щодо себе, родини та помічників, вимагаючи привілеїв
17:10
Навальний у СІЗО радіє реакції на його розслідування і уявляє, як Путін "тупотить ніжками"
17:02
фотоБлогери на Житомирщині знімали, як б’ють струмом і палять одне одного
16:49
Меморіальний центр "Бабин Яр" розробив офіційну концепцію музею Голокосту
16:45
У 2020 році промвиробництво в Україні впало на 5,2% – Держстат
16:26
Медики, які працюють з хворими на COVID-19, недоотримали 35% коштів
16:20
Шмигаль: У цьому році почнемо реалізацію першої концесійної дороги
16:15
"Полонянки для Медведчука": щонайменше 2 з 4 жінок мають хвороби
16:13
Нафта дешевшає через захворюваність у Китаї
Усі новини...