Организаторы незаконного "референдума" в Луганской области отделались условным сроком

В Луганской области двух организаторов незаконного "референдума" приговорили к 5 заключения с испытательным сроком 1 год.

Источник: Государственная пограничная служба со ссылкой на решение суда

Дословно: "20 января 2021 года районным судом Луганской области... вышеуказанных сторонников "псевдогосударства" признано виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год".

Детали: Сообщается, что двух людей, которые в 2014 году активно включились в организацию и проведение так называемого "референдума" об отделении Луганской области от Украины разоблачили в конце 2020 года.

В ходе расследования уголовного производства правоохранители подтвердили их участие в антигосударственной преступной деятельности.