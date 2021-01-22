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Блогери на Житомирщині знімали, як б’ють струмом і палять одне одного

П'ятниця, 22 січня 2021, 16:02
Блогери на Житомирщині знімали, як б’ють струмом і палять одне одного

У Житомирській області викрили і затримали групу осіб, яка створювала відеоблоги зі сценами побоїв, знущань і продавала створену продукцію зацікавленим.

Джерело: Пресслужба Національної поліції

Дослівно: "У ході досудового розслідування встановлено, що раніше неодноразово судимий 33-річний житель області організував створення злочинної групи, до якої залучив колишню дружину та спеціаліста у сфері інформаційних технологій, а також ще двох інших осіб. Діяльність групи тривала упродовж 2017-2020 років. Вони займались розповсюдженням відеопродукції насильницької тематики".

Деталі: П’ятьом жителям області, причетним до злочину, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відеоблогери фільмували примітивні сцени з побиттям один одного, знущанням та приниженням гідності, зокрема знімали нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем тощо. Відеозаписи продавали через інтернет. Покупці контенту перераховували гроші на електронний гаманець, звідки кошти надходили на банківські картки членів групи.

Наразі відеоблогерів за скоєне обвинувачують у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, за кількома статтями Кримінального кодексу України. 

 

 

 

Українська правда
Теми: Житомирщинакримінал
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