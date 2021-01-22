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Блогеры в Житомирской области снимали, как бьют током и жгут друг друга

Пятница, 22 января 2021, 16:02
Блогеры в Житомирской области снимали, как бьют током и жгут друг друга

В Житомирской области разоблачили и задержали группу лиц, которая создавала видеоблоги со сценами побоев, издевательств и продавала созданную продукцию заинтересованным.

Источник: Пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "В ходе досудебного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый 33-летний житель области организовал создание преступной группы, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц. Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов . Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики".

Детали: Пятерым жителям области, причастным к преступлению, грозит до 5 лет лишения свободы.

Видеоблоггер снимали примитивные сцены с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, в частности снимали нанесения ударов руками, кнутом, поражения током и огнем и пр. Видеозаписи продавали через интернет. Покупатели контента перечисляли деньги на электронный кошелек, откуда средства поступали на банковские карточки членов группы.

Сейчас видеоблоггер за содеянное обвиняют в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. 

 

 

 

Украинская правда

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Темы: Житомирская областькриминал
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