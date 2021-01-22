Низка народних депутатів від "Слуги народу", ОПЗЖ та групи "За майбутнє" скаржилися очільнику Державної прикордонної служби на дії його підлеглих відносно себе, своїх родин чи помічників, зокрема нарікали, що прикордонники відмовляють у в’їзді їхньому оточенню.

Джерело: розслідування програми "Схеми"

Деталі: Журналісти отримали доступ до численних депутатських звернень у різні державні органи, яких немає у публічному просторі. Депутатські звернення не є публічними і не реєструються апаратом Верховної Ради, йдеться у розслідуванні.

В офіційних листах, адресованих керівництву ДПС, нардепи вказували на ретельний огляд, начебто передачу інформації щодо них чи про перетин кордону їхніми родичами або нарікали, що прикордонники відмовляють у в’їзді їхньому оточенню.

При цьому народні депутати використовували свої повноваження, адже відправляли скарги як депутатські звернення, хоча згідно з роз’ясненням Конституційного суду такі звернення можуть бути зумовлені лише скаргами та заявами виборців і стосуватися лише питань, пов'язаних саме з депутатською діяльністю.

Наприклад співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович у лютому 2020-го року, після повернення з-за кордону направив депутатське звернення на ім’я керівництва ДПСУ, в якому зазначив, що під час перетину кордону, на моніторі комп’ютера біля його прізвища були зроблені якісь записи та відмітки.

Нардеп припустив, що прикордонники передавали "невідомим особам інформацію про перетин ним кордону".

У листі депутат попросив вжити заходів, назвати підстави стеження та прізвища осіб, які дали вказівку повідомляти про його перетин кордону. Згодом Рабінович написав ще одне депутатське звернення з вимогою перевірити наведені ним факти та притягнути "винних осіб до встановленої законом відповідальності".

У Державній прикордонній службі у відповідь зазначили, що їхні співробітники діяли відповідно до закону, а також процитували роз’яснення Конституційного суду про те, що депутатські звернення можуть бути зумовлені скаргами та заявами виборців і стосуватися лише питань, пов'язаних саме з депутатською діяльністю.

Інший депутат від ОПЗЖ Вадим Столар скаржився керівництву Держприкордонслужби на те, що 20 жовтня 2019 року його затримали прикордонники і не дозволяли залишати "Міжнародний аеропорт Київ" (Жуляни). У листі Столар перерахував свої депутатські привілеї і зазначив, щовідповідно до Митного кодексу України обранці не підлягають особистому огляду, як і ручна поклажа та багаж – митному огляду.

Як і Рабіновичу, у відповіді народному депутатові Столару в ДПС нагадали про роз’яснення Конституційного суду і зазначили, що зміст його звернення стосується його особисто, а не питань, віднесених до депутатської діяльності.

Ані депутат Рабінович, ані депутат Столар не відповіли на прохання про коментар.

Їхній колега по фракції ОПЗЖ Віталій Борт у лютому 2020 року також звертався до прикордонників. Він звертав увагу, що до його помічника службові особи митних органів застосовують ретельний, додатковий огляд. Депутат просив повідомити, який "уповноважений орган дав відповідне доручення".

У коментарі "Схемам" Борт розповів, що його помічника "щоразу на кордоні зупиняють і допитують, обшукують і потім відпускають". І додав: "Я маю право давати депутатський запит. Це моє особисте право".

Депутата від групи "За майбутнє" Олександра Герегу, як виявили "Схеми", цікавило, чому прикордонники у грудні 2019 року відмовили у в’їзді громадянину Латвії Бунде Айварсу, працівнику "Епіцентру К". Співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Герега у депутатському зверненні просив керівництво ДПС "втрутитись у ситуацію, переглянути прийняте рішення та дозволити перетин державного кордону".

Прикордонники відповіли, що відмовили у в’їзді іноземцю через доручення Державної міграційної служби і запропонували Герезі для з’ясування обставин звернутися туди.

Раніше цей же депутат надсилав звернення на ім’я мера Києва Віталія Кличка, в якому була пропозиція купувати все необхідне медичне обладнання, завезене в Україну на літаку "Мрія", у мережі торговельних центрів "Епіцентр". У листі були вказані телефони кількох контактних осіб і помічниці депутата та зазначено, що доданий прайс.

Пізніше у розмові зі "Схемами" Герега зауважив, що це була "помилка його помічниці".

Використання права на депутатське звернення у власних інтересах у НАЗК називають одним із найчастіших порушень з боку посадовців.