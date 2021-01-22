Нардепы жаловались на действия пограничников в отношении себя и окружения, требуя привилегий

Ряд народных депутатов от "Слуги народа", ОПЗЖ и группы "За майбутнє" жаловались главе Государственной пограничной службы на действия его подчиненных в отношении себя, своих семей или помощников, в частности сетовали, что пограничники отказывают во въезде их окружению.

Источник: расследование программы "Схемы"

Детали: Журналисты получили доступ к многочисленным депутатских обращениям в различные государственные органы, которых нет в публичном пространстве. Депутатские обращения не являются публичными и не регистрируются аппаратом Верховной Рады, говорится в расследовании.

В официальных письмах, адресованных руководству ГПСУ, нардепы указывали на тщательный осмотр, как то якобы передачу информации о них или о пересечении границы их родственниками или жаловались, что пограничники отказывают во въезде их окружению.

При этом народные депутаты использовали свои полномочия, ведь отправляли жалобы как депутатские обращения, хотя согласно разъяснению Конституционного суда такие обращения могут быть обусловлены только жалобами и заявлениями избирателей и касаться только вопросов, связанных именно с депутатской деятельностью.

Например сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в феврале 2020 года, после возвращения из-за границы направил депутатское обращение на имя руководства ГПСУ, в котором отметил, что во время пересечения границы, на мониторе компьютера возле его фамилии были сделаны какие-то записи и отметки.

Нардеп предположил, что пограничники передавали "неизвестным лицам информацию о пересечении им границы".

В письме депутат попросил принять меры, назвать основания слежения и фамилии лиц, давших указание сообщать о его пересечение границы. Впоследствии Рабинович написал еще одно депутатское обращение с требованием проверить приведенные им факты и привлечь "виновных лиц к установленной законом ответственности".

В Государственной пограничной службе в ответ отметили, что их сотрудники действовали в соответствии с законом, а также процитировали разъяснения Конституционного суда о том, что депутатские обращения могут быть обусловлены жалобами и заявлениями избирателей и касаться только вопросов, связанных именно с депутатской деятельностью.

Другой депутат от ОПЗЖ Вадим Столар жаловался руководству Госпогранслужбы на то, что 20 октября 2019 года его задержали пограничники и не позволяли покидать "Международный аэропорт Киев" (Жуляны). В письме Столар перечислил свои депутатские привилегии и отметил, что в соответствии с Таможенным кодексом народные избранники не подлежат личному досмотру, как и ручная кладь и багаж - таможенному досмотру.

Как и Рабиновичу, в ответе народному депутату Столар в ГПС напомнили о разъяснении Конституционного суда и отметили, что содержание его обращение касается его лично, а не вопросов, отнесенным к депутатской деятельности.

Ни депутат Рабинович, ни депутат Столар не ответили на просьбу журналистов о комментарии.

Их коллега по фракции ОПЗЖ Виталий Борт в феврале 2020 года также обращался к пограничникам. Он обращал внимание, что к его помощнику должностные лица таможенных органов применяют тщательный, дополнительный осмотр. Депутат просил сообщить, какой "уполномоченный орган дал соответствующее поручение".

В комментарии "Схемам" Борт рассказал, что его помощника "каждый раз на границе останавливают и допрашивают, обыскивают и затем отпускают". И добавил: "Я имею право давать депутатский запрос. Это мое личное право".

Депутат от группы "За майбутнє" Александр Герега, как обнаружили "Схемы", интересовался, почему пограничники в декабре 2019 года отказали во въезде гражданину Латвии Бунде Айварсу, работнику "Эпицентра К". Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Герега в депутатском обращении просил руководство ГПС "вмешаться в ситуацию, пересмотреть принятое решение и позволить пересечение государственной границы".

Пограничники ответили, что отказали во въезде иностранцу из-за поручения Государственной миграционной службы и предложили Гереге для выяснения обстоятельств обратиться туда.

Ранее этот же депутат направлял обращение на имя мэра Киева Виталия Кличко, в котором было предложение покупать все необходимое медицинское оборудование, ввезенное в Украину на самолете "Мрия", в сети торговых центров "Эпицентр". В письме были указаны телефоны нескольких контактных лиц и помощницы депутата и указано, что добавлен прайс.

Позже в разговоре со "Схемами" Герега отметил, что это была "ошибка его помощницы".

Использование права на депутатское обращение в собственных интересах в НАПК называют одним из наиболее частых нарушений со стороны должностных лиц.