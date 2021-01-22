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Сенат США почне розгляд імпічменту Трампа у понеділок

П'ятниця, 22 січня 2021, 17:55

Стаття про імпічмент колишнього президента Дональда Трампа буде передана Сенату в понеділок, що означатиме початок процесу у верхній палаті Конгресу США.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я розмовляв зі спікером Пелосі (спікер Палати представників. - Ред.), яка повідомила мене, що статті будуть передані в Сенат у понеділок", - сказав Шумер.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.

Але заява Шумера свідчить про те, що судовий процес розпочнеться наступного тижня.

Конституція США говорить, що судовий розгляд починається в другій половині дня після того, як статті будуть передані в Сенат.

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.

Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського. 

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