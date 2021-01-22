Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сенат США начнет рассмотрение импичмента Трампа в понедельник

Пятница, 22 января 2021, 17:55

Статья об импичменте бывшего президента Дональда Трампа будет передана Сенату в понедельник, что будет означать начало процесса в верхней палате Конгресса США.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я разговаривал со спикером Пелоси (спикер Палаты представителей. - Ред.), которая сообщила мне, что статья будет передана в Сенат в понедельник", - сказал Шумер.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное рассмотрение до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.

Но заявление Шумера свидетельствует о том, что судебный процесс начнется на следующей неделе.

Конституция США говорит, что судебное разбирательство начинается во второй половине дня после того, как статьи будут переданы в Сенат.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и пяти смертям, включая полицейского.

Читайте также: Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки



powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ нашли еще одно подтверждение, что дворец Путина – действительно его

видеоНардепы жаловались на действия пограничников в отношении себя и окружения, требуя привилегий

Жена Дубневича, который под следствием, хочет взыскать с него половину имущества

УАФ оштрафовала Суркиса за интервью

Зам Авакова раскрыл детали пожара и объяснил, почему не спасли пенсионеров

фотоПесков говорит, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется 

Все новости...
Последние новости
19:05
Соглашение о вхождении IFC в акционеры "Укргазбанка" подпишут в конце месяца
18:56
Реестр деклараций перенесли на госсерверы: он 8 месяцев работал на арестованных
18:46
Зеленский предлагает создать реестр домов престарелых
18:37
ПАСЕ отказала России в дебатах о "запрете русского языка" в Украине
18:22
В прошлом году пассажиры "Укрзализныци" купили 66% билетов онлайн
18:09
На Донбассе боевики стреляли из гранатомета и снайперской винтовки
18:07
В США уничтожили почти 2000 доз вакцины от COVID-19 из-за проблем с морозилкой
18:07
Резников: в законопроекте о переходном периоде отказались от слова "коллаборант"
18:05
Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира
17:58
Гривна на закрытии межбанка укрепилась
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!