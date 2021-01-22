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Сенат США начнет рассмотрение импичмента Трампа в понедельник

Пятница, 22 января 2021, 16:55

Статья об импичменте бывшего президента Дональда Трампа будет передана Сенату в понедельник, что будет означать начало процесса в верхней палате Конгресса США.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я разговаривал со спикером Пелоси (спикер Палаты представителей. - Ред.), которая сообщила мне, что статья будет передана в Сенат в понедельник", - сказал Шумер.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное рассмотрение до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.

Но заявление Шумера свидетельствует о том, что судебный процесс начнется на следующей неделе.

Конституция США говорит, что судебное разбирательство начинается во второй половине дня после того, как статьи будут переданы в Сенат.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и пяти смертям, включая полицейского.

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