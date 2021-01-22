Сенат США затвердив першого афроамериканця на чолі Пентагону

Сенат США затвердив на посаду міністра оборони генерала армії у відставці Ллойда Остіна, кандидатуру якого запропонував президент Джо Байден.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Остін стане першим чорношкірим американцем на посаді глави Пентагону.

Голосування ще триває, але Остін вже отримав 62 голоси зі 100 можливих у Сенаті, що набагато більше, ніж проста більшість, необхідна для затвердження. Двоє сенаторів проголосували проти.

Остін керував Центральним командуванням США, він пішов у відставку в 2016 році.

Байден і Остін познайомилися під час згортання військової присутності адміністрації Обами в Іраку, коли Байден курував політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США в Іраку.

На цій посаді Остін зіграв ключову роль в нарощуванні сил, що почалася в 2007 році, і відповідав за виведення військ США в 2011 році.

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