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Сенат США утвердил первого афроамериканца во главе Пентагона

Пятница, 22 января 2021, 19:13

Сенат США утвердил на должность министра обороны генерала армии в отставке Ллойда Остина, кандидатуру которого предложил президент Джо Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Остин станет первым чернокожим американцем на посту главы Пентагона.

Голосование еще продолжается, но Остин уже получил 62 голоса из 100 возможных в Сенате, что намного больше, чем простое большинство, необходимое для утверждения. Двое сенаторов проголосовали против.

Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия в Ираке во времена администрации Обамы, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Подробнее читайте в статье - Генерал с опытом экстремальной логистики: кому Байден поручил возглавить Пентагон



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