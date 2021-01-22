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Росіяни кажуть, що уникнули рішення ПАРЄ щодо Навального

П'ятниця, 22 січня 2021, 18:54

Парламентська асамблея Ради Європи не буде проводити термінових дебатів щодо арешту Алєксєя Навального, що означає, що також не ухвалюватиметься резолюція з цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці в Facebook віцепрезидент ПАРЄ, віцеспікер Держдуми РФ ПьотрТолстой.

У п'ятницю відбулося засідання Бюро Асамблеї, на якому затверджувався порядок денний зимової сесії.

"Ми домоглися переведення дебатів про затримання в Росії "берлінського пацієнта" з категорії термінових в категорію поточних. Що це фактично означає: за підсумками дебатів не буде вжито ніякої резолюції, а вся ідея в черговий раз звинуватити Росію в порушенні прав людини і пригніченні нещасного блогера, а також ввести у зв'язку цим будь-які санкції просто провалюється, проте, залишається можливість обговорити питання, яке так хвилює наших європейських колег", - написав Толстой.

Слід зазначити, що під час пленарної сесії в ПАРЄ зазвичай проводяться термінові дебати тільки з одного питання, і цього разу, ймовірно, це буде ситуація в Білорусі.

Раніше стало відом, що Бюро Асамблеї не підтримало включення до порядку денного зимової сесії ініційованих російською делегацією дебатів про "заборону російської мови" в Україні.

Нагадаємо, Україна ініціює проведення дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму під час зимової пленарної сесії.

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

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