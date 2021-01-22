Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росіяни кажуть, що уникнули рішення ПАРЄ щодо Навального

П'ятниця, 22 січня 2021, 19:54

Парламентська асамблея Ради Європи не буде проводити термінових дебатів щодо арешту Алєксєя Навального, що означає, що також не ухвалюватиметься резолюція з цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці в Facebook віцепрезидент ПАРЄ, віцеспікер Держдуми РФ ПьотрТолстой.

У п'ятницю відбулося засідання Бюро Асамблеї, на якому затверджувався порядок денний зимової сесії.

"Ми домоглися переведення дебатів про затримання в Росії "берлінського пацієнта" з категорії термінових в категорію поточних. Що це фактично означає: за підсумками дебатів не буде вжито ніякої резолюції, а вся ідея в черговий раз звинуватити Росію в порушенні прав людини і пригніченні нещасного блогера, а також ввести у зв'язку цим будь-які санкції просто провалюється, проте, залишається можливість обговорити питання, яке так хвилює наших європейських колег", - написав Толстой.

Слід зазначити, що під час пленарної сесії в ПАРЄ зазвичай проводяться термінові дебати тільки з одного питання, і цього разу, ймовірно, це буде ситуація в Білорусі.

Раніше стало відом, що Бюро Асамблеї не підтримало включення до порядку денного зимової сесії ініційованих російською делегацією дебатів про "заборону російської мови" в Україні.

Нагадаємо, Україна ініціює проведення дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму під час зимової пленарної сесії.

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

Читайте також: Страсбург проти анексії: як ЄСПЛ обійшов правила для засудження Росії



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тарифи на електроенергію: уряд планує виділити 1,4 млрд на компенсації за скасування пільг

Джонсон заявив, що "британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим

Білорусі відмовили у проведенні ще одного чемпіонату світу

ЗМІ знайшли ще одне підтвердження, що палац Путіна – дійсно його

відеоНардепи жалілися на дії прикордонників щодо себе, родин та помічників, вимагаючи привілеїв

Дружина Дубневича, який під слідством, хоче стягнути з нього половину майна

Усі новини...
Останні новини
20:32
Офіційний курс: гривня зміцнилась
20:20
Дівчині, що в Білорусі розмальовувала поліцейські щити, дали 2 роки колонії
20:13
фото, відеоУ Києві провели акцію солідарності з білорусами
19:54
Росіяни кажуть, що уникнули рішення ПАРЄ щодо Навального
19:43
Тарифи на електроенергію: уряд планує виділити 1,4 млрд на компенсації за скасування пільг
19:30
Джонсон заявив, що "британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим
19:13
Сенат США затвердив першого афроамериканця на чолі Пентагону
19:05
Угоду щодо входження IFC в акціонери "Укргазбанку" підпишуть наприкінці місяця
18:59
Наслідки санкцій: Монобанк пропонує Дубінському закрити рахунки
18:56
Реєстр декларацій перенесли на державні сервери: він 8 місяців працював на арештованих
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!