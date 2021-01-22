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Россияне говорят, что избежали решения ПАСЕ по Навальному

Пятница, 22 января 2021, 18:54

Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить срочных дебатов по аресту Алексея Навального, что означает, что также не будет приниматься резолюция по этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook вице-президент ПАСЕ, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

В пятницу состоялось заседание Бюро Ассамблеи, на котором утверждалась повестка дня зимней сессии.

"Мы добились перевода дебатов о задержании в России "берлинского пациента" из категории срочных в категорию текущих. Что это фактически означает: по итогам дебатов не будет принято никакой резолюции, а вся идея в очередной раз обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера, а также ввести в связи этим какие-либо санкции просто проваливается, однако, остается возможность обсудить так волнующий наших европейских коллег вопрос", - написал Толстой.

Следует отметить, что во время пленарной сессии в ПАСЕ обычно проводятся срочные дебаты только по одному вопросу, и в этот раз таким, вероятно, будет ситуация в Беларуси.

Ранее стало известно, что Бюро Ассамблеи не поддержало включение в повестку дня зимней сессии инициированных российской делегацией дебатов о "запрете русского языка" в Украине.

Напомним, Украина инициирует проведение дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму во время зимней пленарной сессии.

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в гибридном формате. Делегаты могут быть физически присутствуют в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

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