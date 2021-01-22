Зеленський похвалився, що першим привітав наступника Меркель

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим привітав нового лідера партії Ангели Меркель - Арміна Лашета, після підтвердження результатів партійних виборів.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Радий першим привітати Арміна Лашета після підтвердження результатів виборів. Для України важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики Німеччини, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі. Наші країни мають і надалі розвивати співпрацю", - заявив Зеленський.

Доповнено. Згідно з комюніке, оприлюднене пресслужбою Офісу президента, Зеленський у телефонній розмові висловив сподівання, що питання про підтримку України потрапить і в наступну коаліційну угоду після федеральних виборів до Бундестагу.

"Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки і в наступному коаліційному договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена…Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбіційний характер, включаючи закріплення європейської перспективи України", – сказав Володимир Зеленський.

Також він запросив Арміна Лашета здійснити візит в Україну.

Нагадаємо, 16 січня у голосуванні на партійному конгресі Християнсько-демократичного союзу, який вперше відбувся онлайн, перемогу отримав Армін Лашет - нинішній прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія.

Але згідно з законодавством, онлайн-результат необхідно підтвердити поштовим голосуванням, в якому бере участь лише кандидат-переможець. Відтак остаточно перемогу Лашета підтвердили лише сьогодні.

Лідер ХДС традиційно стає кандидатом на пост федерального канцлера від християнських демократів та їхнього баварського партнера - "Християнського соціального союзу".

Втім, не виключено, що кандидатом оберуть лідера останньої - прем’єра Баварії Маркуса Зьодера. Соцопитування свідчать, має вищу підтримку як потенційний канцлер, аніж Лашет.

Армін Лашет відомий своєю проросійською позицією. Серед іншого, він виступає за завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", у тому числі після скандалу з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.

Детальніше про те, що може означати його лідерство для України, читайте у статті: Друг Росії на чолі партії Меркель: чого чекати від змін у головній політсилі Німеччини.