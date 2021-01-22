Зеленский похвастался, что первым поздравил преемника Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым поздравил нового лидера партии Ангелы Меркель - Армина Лашета, после подтверждения результатов партийных выборов.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Рад первым поздравить Армина Лашета после подтверждения результатов выборов. Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики Германии, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны должны и в дальнейшем развивать сотрудничество и углублять партнерство", - заявил Зеленский.

Дополнено. Согласно коммюнике, опубликованному пресс-службой Офиса президента, Зеленский в телефонном разговоре выразил надежду, что вопрос о поддержке Украины будет включен и в следующее коалиционное соглашение после федеральных выборов в Бундестаг.

"Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена... Надеемся также, что формулировка о поддержке Украины и ее евроинтеграционного курса будет иметь еще более амбициозный характер, включая закрепление европейской перспективы Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Также он пригласил Армина Лашета осуществить визит в Украину.

Напомним, 16 января в голосовании на партийном съезде Христианско-демократического союза, которое впервые состоялось онлайн, победу получил Армин Лашет - нынешний премьер земли Северный Рейн-Вестфалия.

Но согласно законодательству, онлайн-результат необходимо подтвердить почтовым голосованием, в котором участвует только кандидат-победитель. Поэтому официально Лашета объявили победителем только сегодня.

Лидер ХДС традиционно становится кандидатом на пост федерального канцлера от христианских демократов и их баварского партнера - "Христианского социального союза".

Впрочем, не исключено, что кандидатом выберут лидера последней - премьера Баварии Маркуса Зёдера. Соцопросы показывают, что он имеет более высокую поддержку как потенциальный канцлер, чем Лашет.

Армин Лашет известный своей пророссийской позицией. Среди прочего, он выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о том, что может означать его лидерство для Украины, читайте в статье: Друг России во главе партии Меркель: чего ждать от изменений в главной политсиле Германии.