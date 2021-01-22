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В МЗС України відповіли РФ на звинувачення у намірі "відійти від виконання Мінська"

П'ятниця, 22 січня 2021, 22:00

Міністерство закордонних справ України відповіло на заяву РФ про те, що бажання Києва долучити до Нормандського формату США свідчить про намір відійти від виконання Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.  

Він зазначив, що такі заяви є невдалими спробами виправдати подальшу агресивну поведінку Кремля.

"На відміну від Російської Федерації, Україна послідовно працює над виконанням Мінських домовленостей, а не над їх руйнуванням, докладає зусиль для мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. З нашого боку зроблені всі можливі кроки для виконання рішень минулого саміту лідерів "нормандського формату" в Парижі як на безпековому, так і на гуманітарному і політичному треках", - зауважив він.

Олег Ніколенко наголосив, що при цьому українські пропозиції та ініціативи, зокрема і на рівні Тристоронньої контактної групи, постійно блокуються.  

"Україна не бачить жодних ознак того, що Росія прийняла рішення остаточно припинити конфлікт і вивести свої збройні сили, найманців і інші незаконні збройні формування з ОРДЛО. Зате, Росія продовжує політику затягування мирного процесу під різними приводами, розпалюючи насильство на Донбасі, направляючи військові конвої і персонал через неконтрольовану ділянку державного кордону", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що Україна вимагає від Росії припинити агресію, і зі свого боку буде докладати максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату" і ТКГ.

Перед цим в МЗС РФ заявили, що Україна хоче долучити США до Нормандського формату нібито для того, щоб відійти виконання Мінських домовленостей, повідомляє ТАСС. 

"Залучення США (а нерідко у цьому контексті згадується також Британія) за задумом Києва дозволило би посилити тиск на Росію, яку намагаються виставити агресором та окупантом, в інтересах врегулювання конфлікту так, як хоче Київ - тобто, відійти від положень мінського комплексу заходів, закріпленого резолюцією  2202 РБ ООН", - заявили в МЗС РФ.

Також у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що розширити коло учасників переговорного процесу можливо лише на основі консенсусу, а такого наразі немає. 

В МЗС РФ додали, що "лише вітали б залучення Вашингтона до Нормандського формату, якби це сприяло виконанню Києвом взятих на себе зобов’язань, але … судячи з сигналів, що надходять від нової адміністрації США, розраховувати на це не доводиться".



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