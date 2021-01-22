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В МИД Украины ответили РФ на обвинения в намерении "отойти от выполнения Минска"

Пятница, 22 января 2021, 22:00

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявление РФ о том, что желание Киева привлечь в Нормандский переговорный формат США свидетельствует о намерении отойти от выполнения Минских договоренностей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что такие заявления является очередной попыткой оправдать дальнейшее агрессивное поведение Кремля в отношении Украины.

"В отличие от Российской Федерации, Украина последовательно работает над выполнением Минских договоренностей, а не над их разрушением, прилагает усилия для мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С нашей стороны предприняты все возможные шаги для выполнения решений прошедшего саммита лидеров "нормандского формата" в Париже в области безопасности, так и на гуманитарном и политическом треках", - заявил он.

Олег Николенко отметил, что при этом украинские предложения и инициативы, в том числе и на уровне Трехсторонней контактной группы, постоянно блокируются.

"Украина не видит никаких признаков того, что Россия приняла решение окончательно прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования с ОРДЛО. Зато Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под разными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемой участок государственной границы", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что Украина требует от России прекратить агрессию, и со своей стороны будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и ТКГ.

Перед этим в МИД РФ заявили, что Украина хочет привлечь США в Нормандский формат якобы для того, чтобы отойти выполнения Минских договоренностей, сообщает ТАСС. 

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН", - заявили в МИД РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что расширить круг участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, а такого пока нет.

В МИД РФ добавили, что "только приветствовали бы участие Вашингтона в Нормандском формате, если бы это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств, но ... судя по сигналам, идущим от новой администрации США, рассчитывать на это не приходится".



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