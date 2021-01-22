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Потрібно терміново від’єднуватися від енергосистеми з Росією та Білоруссю – Вітренко

П'ятниця, 22 січня 2021, 23:10

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від’єднання України від енергосистеми з РФ та Білоруссю.

Джерело: Вітренко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Вітренка: "Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ. Об’єднуватися із європейською системою.

Це буде моїм одним з головних завдань, щоб ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, де нормальна, прозора ціна. Це буде в інтересах України, нашої енергетичної безпеки, а енергетична безпека – це національна безпека".

Що було раніше: У січні 2020 року Мінекоенерго пропонувало обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Нагадуємо:

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Роман Петренко, УП
Теми: УкраїнаРосіяБілорусьВітренкотарифи


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