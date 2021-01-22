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Нужно срочно отсоединяться от энергосистемы с Россией и Беларусью – Витренко

Пятница, 22 января 2021, 23:10

И.о.  министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с РФ и Беларусью.

Источник: Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Витренко: "Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ.  Объединяться с европейской системой.

Это будет моей одной из главных задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена.  Это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность - это национальная безопасность".

Что было раньше: В январе 2020 года Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Напоминаем:

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Роман Петренко, УП
Темы: УкраинаРосcияБеларусьВитренкотарифы


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