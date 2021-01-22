Лазебная ожидает запуска накопительной пенсионной системы в 2023 году

Министр социальной политики Марина Лазебная рассчитывает на принятие законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2021 году и на запуск системы с 1 января 2023 года.

Источник: Лазебная в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Лазебной: "Мы работаем над тем, чтобы в этом году, в 2021 году, был принят консенсусный, консолидированный, компромиссный закон о введении в Украине накопительной системы.

Почему важно принять в 2021 году? Потому что очень много домашней работы, очень много нужно сделать подготовительных работ.

Поэтому 2021 год, я очень надеюсь, будет годом принятия закона, 2022 год будет годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки всей инфраструктуры. А 2023 год, первое января, станет годом, когда работающие люди, те категории, которые будут определены в законе, будут откладывать из своей заработной платы по 2% (с зарплаты - ред.) На свои накопительные счета".

Детали: Добровольно выбирать пользования накопительной системой смогут люди после 50 лет. Украинцы до 50 лет обязательно должны будут пользоваться накопительной пенсионной системой.

Лазебная отметила, что платить эти деньги в накопительный фонд обязан работодатель, а не работник.

Напомним:

Правительство 18 ноября 2020 года одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях работников. Пока что это будет касаться лиц моложе 35 лет.

В конце февраля 2019 года представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть из налогов ЕСВ и НДФЛ.

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