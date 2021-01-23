Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вітренко вважає, що монополісти у лютому добровільно знизять ціну на газ

Субота, 23 січня 2021, 00:20

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко переконаний, що газові монополісти у лютому добровільно знизять ціну на блакитне паливо до того рівня, що раніше встановила держава. 

Джерело: Вітренко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Я думаю, що монополісти будуть добровільно знижувати ціни до того граничного рівня, який встановила держава: 6,99. Що це означає для людей: та категорія, яка є найбільш вразливою до збільшення цін на газ – категорія, яка споживає газ для індивідуального опалення – сума платіжки знизиться у лютому у порівнянні з січнем на 500 грн. Замість того, щоб у платіжці було плюс 230 грн".

Деталі: За його словами, влада підтримує розвиток ринковий умов у газовій сфері, проте це має відбуватись ""в інтересах людей, а не в інтересах олігархів".

Нагадаємо: 

  • Кабінет Міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр
  • Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.
  • НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Українська правда
Теми: тарифигаз


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Потрібно терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю – Вітренко

Новини 22 січня: причини пожежі у Харкові, реакція Кремля на розслідування про палац Путіна

Тарифи на електроенергію: уряд планує виділити 1,4 млрд на компенсації за скасування пільг

Джонсон заявив, що "британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим

Білорусі відмовили у проведенні ще одного чемпіонату світу

ЗМІ знайшли ще одне підтвердження, що палац Путіна – дійсно його

Усі новини...
тарифи
Потрібно терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю – Вітренко
Річні тарифи на газ представлять навесні – Шмигаль
Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях
Останні новини
00:20
Вітренко вважає, що монополісти у лютому добровільно знизять ціну на газ
23:48
Лазебна очікує на запуск накопичувальної пенсійної системи у 2023 році
23:10
Потрібно терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю – Вітренко
22:33
Pfizer надасть 40 млн доз COVID-вакцин бідним країнам
22:08
Новини економіки: розмитнення "євроблях", фондовий ринок в Україні
22:00
В МЗС України відповіли РФ на звинувачення у намірі "відійти від виконання Мінська"
21:51
За 2020 рік готівки в обігу стало на третину більше
21:42
Розширення угоди про вільну торгівлю: Україна й Канада анонсували роботу міжурядової групи
21:24
Регулятор цього тижня утримався від інтервенцій на міжбанку
21:11
Новини 22 січня: причини пожежі у Харкові, реакція Кремля на розслідування про палац Путіна
Усі новини...