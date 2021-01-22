Витренко считает, что монополисты в феврале добровольно снизят цену на газ

И.о. министра энергетики Юрий Витренко убежден, что газовые монополисты в феврале добровольно снизят цену на голубое топливо до того уровня, что ранее установило государство.

Источник: Витренко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Я думаю, что монополисты будут добровольно снижать цены до того предельного уровня, который установило государство: 6,99. Что это означает для людей: та категория, которая является наиболее уязвимой к увеличению цен на газ – категория, которая потребляет газ для индивидуального отопления – сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 грн. Вместо того, чтобы в платежке было плюс 230 грн".

Детали: По его словам, власть поддерживает развитие рыночный условий в газовой сфере, однако это должно происходить "в интересах людей, а не в интересах олигархов".

Напомним: