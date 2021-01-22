Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Витренко считает, что монополисты в феврале добровольно снизят цену на газ

Пятница, 22 января 2021, 23:20
Витренко считает, что монополисты в феврале добровольно снизят цену на газ

И.о. министра энергетики Юрий Витренко убежден, что газовые монополисты в феврале добровольно снизят цену на голубое топливо до того уровня, что ранее установило государство.

Источник: Витренко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Я думаю, что монополисты будут добровольно снижать цены до того предельного уровня, который установило государство: 6,99. Что это означает для людей: та категория, которая является наиболее уязвимой к увеличению цен на газ – категория, которая потребляет газ для индивидуального отопления – сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 грн. Вместо того, чтобы в платежке было плюс 230 грн".

Детали: По его словам, власть поддерживает развитие рыночный условий в газовой сфере, однако это должно происходить "в интересах людей, а не в интересах олигархов".

Напомним:

  • Кабинет Министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
  • НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: тарифыгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
тарифы
Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение
НКРЭКУ повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и "Укрзалиныце" – в среднем на 32%
НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса почти вдвое
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: