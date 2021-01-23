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Витренко считает, что монополисты в феврале добровольно снизят цену на газ

Суббота, 23 января 2021, 00:20

И.о. министра энергетики Юрий Витренко убежден, что газовые монополисты в феврале добровольно снизят цену на голубое топливо до того уровня, что ранее установило государство.

Источник: Витренко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Я думаю, что монополисты будут добровольно снижать цены до того предельного уровня, который установило государство: 6,99. Что это означает для людей: та категория, которая является наиболее уязвимой к увеличению цен на газ – категория, которая потребляет газ для индивидуального отопления – сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 грн. Вместо того, чтобы в платежке было плюс 230 грн".

Детали: По его словам, власть поддерживает развитие рыночный условий в газовой сфере, однако это должно происходить "в интересах людей, а не в интересах олигархов".

Напомним:

  • Кабинет Министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
  • НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Украинская правда
Темы: тарифыгаз


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