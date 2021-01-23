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Сотні військових, які охороняли Капітолій, захворіли на COVID – ЗМІ

Субота, 23 січня 2021, 00:09
Сотні військових, які охороняли Капітолій, захворіли на COVID – ЗМІ

Спалах коронавірусу стався серед нацгвардійців, які охороняли Капітолій, після заворушень, які вчинили прихильники вже колишнього президента США Дональда Трампа.  

Джерело: Politico

Деталі: Видання зазначає, що кількість хворих та тих, хто ізолювався, вимірюється сотнями. Такі дані підтверджують три джерела Politico. 

Водночас у Нацгвардії США відмовились говорити, скільки саме військових заразилось. 

Відомо, що нацгвардійців намагались перевірити на коронавірус, проте тести робили не всім, деяким лише вимірювали температуру. Також дехто із військових самостійно робив тести, а дехто вимушений був перервати карантин через виклик на службу. 

Вказується, що проблема значно погіршилась після інавгурації президента Джо Байдена. Тоді тисячам військових наказали залишити Капітолій для перерви на відпочинок на свіжому повітрі. Там вони не дотримувались соціальної дистанції, спали поруч на землі та в гаражах. 

У Сенаті вже зайнялись цим питанням, оскільки присутність нацгвардійців на території Капітолію наразі ще актуальна.

Передісторія: 

  • Після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа та перед інавгурацією Джо Байдена у Вашингтоні значно посилили охорону державних будівель. 

Українська правда

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