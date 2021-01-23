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Сотни военных, охранявших Капитолий, заболевших COVID – СМИ

Суббота, 23 января 2021, 01:09

Вспышка коронавируса произошла среди нацгвардейцев, которые охраняли Капитолий, после беспорядков, что совершили сторонники уже бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что количество больных и тех, кто изолировался, измеряется сотнями. Такие данные подтверждают три источника Politico.

В то же время в Нацгвардии США отказались говорить, сколько именно военных заразились.

Известно, что нацгвардейцев пытались проверить на коронавирус, однако тесты делали не всем, некоторым только измеряли температуру. Также некоторые из военных самостоятельно делали тесты, а некоторые вынуждены были прервать карантин из-за вызова на службу.

Указывается, что проблема значительно ухудшилась после инаугурации президента Джо Байдена. Тогда тысячам военных приказали оставить Капитолий для перерыва на отдых на свежем воздухе. Там они не придерживались социальной дистанции, спали рядом на земле и в гаражах.

В Сенате уже занялись этим вопросом, поскольку присутствие нацгвардейцев на территории Капитолия пока еще актуально.

Предыстория:

  • После штурма Капитолия сторонника Дональда Трампа и перед инаугурацией Джо Байдена в Вашингтоне значительно усилили охрану государственных зданий.

Украинская правда


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