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В Україні майже 5 тисяч нових випадків і 116 смертей від COVID

Субота, 23 січня 2021, 07:14
В Україні майже 5 тисяч нових випадків і 116 смертей від COVID

За минулу добу, 22 січня, в Україні зафіксовано 4 928 нових випадків COVID-19, при цьому 116 хворих померло і 13 138 осіб одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 1 862 особи.

Здійснено 40 144 тестувань, зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Серед нових хворих – 166 дітей та 261 медпрацівник.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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