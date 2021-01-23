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В Украине почти 5 тысяч новых случаев и 116 смертей от COVID

Суббота, 23 января 2021, 08:14

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировано 4928 новых случаев COVID-19, при этом 116 больных умерло и 13 138 человек выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 1862 человека.

Осуществлено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Среди новых заболевших – 166 детей и 261 медработник.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


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