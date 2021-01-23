Сенат США спробує оголосити імпічмент Трампу в лютому

Сенат США розпочне процес імпічменту експрезидента Дональда Трампа в тиждень, який стартує 8 лютого, заявив лідер демократичної більшості Чак Шумер у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Таким чином, процес імпічменту був перенесений на два тижні, щоб Сенат отримав можливість затвердити призначенців президента Джо Байдена на ключові пости і провести роботу над низкою законопроєктів.

Палата представників передасть статтю про імпічмент проти колишнього президента в Сенат в понеділок.

Про перенесення дати початку імпічменту також просив лідер республіканської меншості Сенату Мітч Макконнел, щоб Трамп отримав більше часу для підготовки до процесу. Макконелл заявив, що слухання з імпічменту можуть початися вже 9 лютого.

Шумер заявив, що менеджери імпічменту, призначені Палатою представників, які будуть виконувати роль обвинувачів на процесі в Сенаті, і адвокати Трампа отримають час підготувати його захист.

Трамп став першим президентом в історії США, який був двічі підданий імпічменту. Для того, щоб Сенат визнав його винним, сенаторам-демократам потрібна підтримка як мінімум 17 сенаторів-республіканців.

Додаткове голосування буде потрібно для того, щоб заборонити Трампу вести боротьбу за державні пости.

Трамп допускав можливість того, що візьме участь у президентських виборах-2024.

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