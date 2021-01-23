Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США попытается объявить импичмент Трампу в феврале

Суббота, 23 января 2021, 09:27
Сенат США попытается объявить импичмент Трампу в феврале

Сенат США начнет процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа в неделю, которая стартует 8 февраля, заявил лидер демократического большинства Чак Шумер в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Таким образом, процесс импичмента был перенесен на две недели, чтобы Сенат получил возможность утвердить назначенцев президента Джо Байдена на ключевые посты и провести работу над рядом законопроектов.

Палата представителей передаст статью об импичменте против бывшего президента в Сенат поздно в понедельник.

О переносе даты начала импичмента также просил лидер республиканского меньшинства Сената Митч Макконнелл, чтобы Трамп получил больше времени для подготовки к процессу. Макконнелл заявил, что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.

Шумер заявил, что менеджеры импичмента, назначенные Палатой представителей, которые будут выполнять роль обвинителей на процессе в Сенате, и адвокаты Трампа получат время подготовить его защиту.

Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.

Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: