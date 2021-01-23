На Львівщині внаслідок ДТП за участю поїзда та маршрутного автобуса загинув чоловік і постраждала жінка.

Джерело: Львівська залізниця, поліція Львівщини

Львівська залізниця

Деталі: ДТП сталася близько 9 години в суботу на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий.

Дослівно: "Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити".

Деталі: У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів нема.

За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.

Пізніше в поліції Львівщини повідомили, що один із постраждалих помер у лікарні.

Дослівно поліція: "Внаслідок ДТП двоє пасажирів маршрутного автобуса – 36-річна мешканка села Полянка та 48-річний львів’янин – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у медичні заклади. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, чоловік від отриманих травм помер у лікарні".

Докладніше: Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.