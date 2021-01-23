На Львівщині внаслідок ДТП за участю поїзда та маршрутного автобуса постраждало двоє людей.

Джерело: Львівська залізниця

Львівська залізниця

Деталі: ДТП сталася близько 9 години в суботу на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий.

Дослівно: "Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити".

Докладніше: У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів нема.

За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.