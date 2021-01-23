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На Львовщине столкнулись поезд и маршрутка, есть пострадавшие

Суббота, 23 января 2021, 13:01

На Львовщине в результате ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса пострадали два человека.

Источник: Львовская железная дорога

 
Львовская железная дорога

Детали: ДТП произошло около 9:00 в субботу на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны – Любинь Великий.

Дословно: "Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение г. Пустомыты".

 

Подробнее: В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия задержано движение двух пригородных поездов. Задержки в движении пассажирских поездов нет.

По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

Украинская правда
Темы: Львовщинажелезная дорогаДТП


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