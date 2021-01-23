На Львовщине в результате ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса погиб мужчина и пострадала женщина.

Источник: Львовская железная дорога, полиция Львовской области

Львовская железная дорога

Детали: ДТП произошло около 9:00 в субботу на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны – Любинь Великий.

Дословно: "Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение г. Пустомыты".

Детали: В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия задержано движение двух пригородных поездов. Задержки в движении пассажирских поездов нет.

По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

Позже в полиции Львовской области сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице.

Дословно полиция: "В результате ДТП двое пассажиров маршрутного автобуса – 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин – получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм скончался в больнице".

Подробнее: Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.