На Львовщине в результате ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса пострадали два человека.

Источник: Львовская железная дорога

Львовская железная дорога

Детали: ДТП произошло около 9:00 в субботу на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны – Любинь Великий.

Дословно: "Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение г. Пустомыты".

Подробнее: В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия задержано движение двух пригородных поездов. Задержки в движении пассажирских поездов нет.

По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.