Туреччина вироблятиме російську вакцину "Спутник V"

Російський фонд прямих інвестицій домовився про виробництво вакцини "Спутник V" від коронавірусу в Туреччині.

Про це у фонді повідомили в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"РФПІ підписав угоду з провідним турецьким виробником фармацевтичної продукції про виробництво вакцини Sputnik V в Туреччині і почав процес трансферу технології", - йдеться в релізі фонду.

Відзначається, що потенційний обсяг виробництва - мільйони доз вакцини в рік. Обговорюється також питання про можливе розширення виробництва в подальшому.

За даними фонду, поставка вакцини буде здійснюватися як на внутрішній ринок Туреччини, так і в інші країни.

Раніше стало відомо, що Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу.

Угорщина закупить у Росії два мільйони доз вакцини.

Росія також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Спутник V" в Європейському Союзі.