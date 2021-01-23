Туреччина вироблятиме російську вакцину "Спутник V"
Російський фонд прямих інвестицій домовився про виробництво вакцини "Спутник V" від коронавірусу в Туреччині.
Про це у фонді повідомили в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".
"РФПІ підписав угоду з провідним турецьким виробником фармацевтичної продукції про виробництво вакцини Sputnik V в Туреччині і почав процес трансферу технології", - йдеться в релізі фонду.
Відзначається, що потенційний обсяг виробництва - мільйони доз вакцини в рік. Обговорюється також питання про можливе розширення виробництва в подальшому.
За даними фонду, поставка вакцини буде здійснюватися як на внутрішній ринок Туреччини, так і в інші країни.
Раніше стало відомо, що Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу.
Угорщина закупить у Росії два мільйони доз вакцини.
Росія також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Спутник V" в Європейському Союзі.