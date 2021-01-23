Турция будет производить российскую вакцину "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины "Спутник V" от коронавируса в Турции.

Об этом в фонде сообщили в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", - говорится в релизе фонда.

Отмечается, что потенциальный объем производства - миллионы доз вакцины в год. Обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.

По данным фонда, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса.

Венгрия закупит у России два миллиона доз вакцины.

Россия также подала заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Спутник V" в Европейском Союзе.