СБУ затримала сепаратиста з Херсонщини: готував "тарифний Майдан"

СБУ затримала мешканця Херсонщини Едуарда Коваленка, який нібито є агентом ФСБ РФ і отримав завдання сприяти поширенню масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів.

Джерело: СБУ, "Мост"

Дослівно СБУ: "У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що у січні 2021 року через закритий канал зв’язку агент за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого "тарифного Майдану". Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів.

Раніше співробітники СБ України задокументували, що за вказівкою ФСБ РФ фігурант, який очолював одну з проросійських партій, здійснював збір тенденційної інформації щодо кризових явищ в соціально-економічній сфері. За задумом російських спецслужб це мало сформувати сталий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитись і по всій країні".

Деталі: У СБУ повідомили, що в лютому 2020 року під час перебування у Сімферополі за завданням кураторів фігурант провів зустрічі з високопосадовцями "влади АРК", зокрема так званим головою "Республіки Крим" Сергієм Аксьоновим.

Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до АРК та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.

За даними СБУ, під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року чоловік був завербований представником так званої "МДБ ЛНР" і отримав псевдонім "Джигурда".

Триває досудове слідство за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

СБУ традиційно не називає імені підозрюваного. Разом з тим, херсонське видання "Мост" повідомляє, що йдеться про сепаратиста з Генічеська Едуарда Коваленка.

За даними видання, у 2017 році Коваленко отримав п'ятирічний тюремний термін за зрив мобілізації. В кінці 2019 року його обміняли на українських заручників. Пізніше він повернувся в Україну і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, але його партія СПАС так нікого і не висунула.