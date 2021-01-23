Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ задержала сепаратиста с Херсонщины: готовил "тарифный Майдан"

Суббота, 23 января 2021, 14:15
Эдуард Коваленко, "Мост"

СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.

Источник: СБУ, "Мост"

Дословно СБУ: "В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного Майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии – распространиться и по всей стране".

Детали: В СБУ сообщили, что в феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными "властями АРК", в частности так называемым главой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым.

Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области за восстановление водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

По данным СБУ, во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года мужчина был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда".

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

СБУ традиционно не называет имени подозреваемого. Вместе с тем, херсонское издание "Мост" сообщает, что речь идет о сепаратисте из Геническа Эдуарде Коваленко.

По данным издания, в 2017 году Коваленко получил пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.

Украинская правда
Темы: СБУХерсонская областьсепаратизмтарифы


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСБУ задержала сепаратиста с Херсонщины: готовил "тарифный Майдан"

фотоНа Львовщине столкнулись поезд и маршрутка, есть пострадавшие

СБУ подтвердила задержание сотрудника и предупреждение убийства

фото, видеоВ России уже задерживают участников митингов за Навального

фотоПолковник СБУ задержан за подготовку убийства "правой руки" Баканова – источники

В Украине почти 5 тысяч новых случаев и 116 смертей от COVID

Все новости...
СБУ
СБУ подтвердила задержание сотрудника и предупреждение убийства
Полковник СБУ задержан за подготовку убийства "правой руки" Баканова – источники
Украинские моряки незаконно работали в портах оккупированного Крыма – СБУ
Последние новости
14:27
Бельгийцам запретили выезжать на отдых за границу
14:15
видеоСБУ задержала сепаратиста с Херсонщины: готовил "тарифный Майдан"
13:52
Турция будет производить российскую вакцину "Спутник V"
13:38
Пожар в доме престарелых в Харькове: арендатора арестовали
13:26
В Италии приказали блокировать аккаунты TikTok после смерти 10-летней девочки
13:23
Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббизм
13:01
фотоНа Львовщине столкнулись поезд и маршрутка, есть пострадавшие
12:47
В Москве задержали десятки людей еще до начала акции
12:18
Киев и Пекин могут расширить экономическое сотрудничество
11:53
COVID-19 в Киеве: более 500 новых больных и почти 2 тысячи выздоровлений
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!