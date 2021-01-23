Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала сепаратиста с Херсонщины: готовил "тарифный Майдан"

Суббота, 23 января 2021, 13:15
СБУ задержала сепаратиста с Херсонщины: готовил тарифный Майдан
Эдуард Коваленко, "Мост"

СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.

Источник: СБУ, "Мост"

Дословно СБУ: "В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного Майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии – распространиться и по всей стране".

Детали: В СБУ сообщили, что в феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными "властями АРК", в частности так называемым главой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым.

Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области за восстановление водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

По данным СБУ, во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года мужчина был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда".

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

СБУ традиционно не называет имени подозреваемого. Вместе с тем, херсонское издание "Мост" сообщает, что речь идет о сепаратисте из Геническа Эдуарде Коваленко.

По данным издания, в 2017 году Коваленко получил пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.

Украинская правда
Темы: СБУХерсонская областьсепаратизмтарифы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
СБУ
Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Сербский суд отказал Украине в выдаче бывшего генерала СБУ Наумова
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: