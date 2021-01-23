У США помер легендарний журналіст Ларрі Кінг

У США у віці 87 років помер легендарний журналіст, радіо- та телеведучий Ларрі Кінг.

Джерело: акаунт Кінга у Twitter, CNN

Деталі: На офіційному акаунті журналіста повідомляється, що він помер у суботу зранку в лікарні Лос-Анджелеса Cedars Sinai Medical Center.

На початку січня CNN повідомляло, що Кінга госпіталізували з COVID-19 до клініки Cedars Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі.

Кінг хворів на діабет 2 типу, переніс кілька серцевих нападів. У 2017 році Кінг розповів, що у нього діагностували рак легенів і він успішно переніс операцію для його лікування.

Довідка: Ларрі Кінг (Лоренс Гарві Зайгер) народився 19 листопада 1933 року.

Його телепрограма "Larry King Live" — одна з найбільш популярних та довготривалих програм на каналі CNN, вона виходила з 1985 по 2010 рік.

Кінг інтерв'ював президентів США, а також безліч інших знаменитостей.