Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У США помер легендарний журналіст Ларрі Кінг

Субота, 23 січня 2021, 15:14

У США у віці 87 років помер легендарний журналіст, радіо- та телеведучий Ларрі Кінг.

Джерело: акаунт Кінга у Twitter, CNN

Деталі: На офіційному акаунті журналіста повідомляється, що він помер у суботу зранку в лікарні Лос-Анджелеса Cedars Sinai Medical Center.

На початку січня CNN повідомляло, що Кінга госпіталізували з COVID-19 до клініки Cedars Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі.

Кінг хворів на діабет 2 типу, переніс кілька серцевих нападів. У 2017 році Кінг розповів, що у нього діагностували рак легенів і він успішно переніс операцію для його лікування.

Довідка: Ларрі Кінг (Лоренс Гарві Зайгер) народився 19 листопада 1933 року.

Його телепрограма "Larry King Live" — одна з найбільш популярних та довготривалих програм на каналі CNN, вона виходила з 1985 по 2010 рік.

Кінг інтерв'ював президентів США, а також безліч інших знаменитостей.

Українська правда
Теми: СШАЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Москві затримали дружину Навального, б'ють журналістів

У США помер легендарний журналіст Ларрі Кінг

Україна виходить з посиленого карантину: Шмигаль нагадав про заборони

відеоСБУ затримала сепаратиста з Херсонщини: готував "тарифний Майдан"

фотоНа Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є постраждалі

СБУ підтвердила затримання працівника: запобігли вбивству

Усі новини...
США
Сенат США спробує оголосити імпічмент Трампу в лютому
Після Дональда
Жодної економіки без екології: нове кліматичне партнерство Байдена, і що з того для України
Останні новини
16:14
Газовики заборгували оператору ГТС 1,6 мільярда
15:37
фото, відеоУ Москві затримали дружину Навального, б'ють журналістів
15:27
Коболєв: Нафтогаз є постачальником газу для 9% споживачів
15:14
У США помер легендарний журналіст Ларрі Кінг
14:56
Група Європарламенту виключила литовського депутата за гомофобію
14:47
Україна виходить з посиленого карантину: Шмигаль нагадав про заборони
14:27
Бельгійцям заборонили виїжджати на відпочинок за кордон
14:15
відеоСБУ затримала сепаратиста з Херсонщини: готував "тарифний Майдан"
13:52
Туреччина вироблятиме російську вакцину "Спутник V"
13:38
Пожежа в будинку для літніх у Харкові: орендаря арештували
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!