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В США умер легендарный журналист Ларри Кинг

Суббота, 23 января 2021, 15:14

В США в возрасте 87 лет скончался легендарный журналист, радио- и телеведущий Ларри Кинг.

Источник: аккаунт Кинга в Twitter, CNN

Детали: На официальном аккаунте журналиста сообщается, что он умер в субботу утром в больнице Лос-Анджелеса Cedars Sinai Medical Center.

В начале января CNN сообщало, что Кинга госпитализировали с COVID-19 в клинику Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.

Кинг болел диабетом 2 типа, перенес несколько сердечных приступов. В 2017 году Кинг рассказал, что у него диагностировали рак легких и он успешно перенес операцию для его лечения.

Справка: Ларри Кинг (Лоренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года.

Его телепрограмма "Larry King Live" - одна из самых популярных и долгосрочных программ на канале CNN, она выходила с 1985 по 2010 год.

Кинг интервьюировал президентов США, а также множество других знаменитостей.

Украинская правда
Темы: СШАСМИ


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